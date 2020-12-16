Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor mücadelesinde tek gol vardı /16 Aralık 2020 23:10

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor mücadelesinde tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Karacabey Belediyespor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 10. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Sarı-lacivertli takımda 28. dakikada Altay Bayındır, ceza sahası dışında topu uzaklaştırmaya çalışırken topa elle temas edince kırmızı kart gördü. Bayındır, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı Lacivertliler'in tek sayısı 10. dakikada Onur Özcan'dan geldi. 

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, maçın 10. dakikasında rakip ceza sahasına yerden sert orta açtı, Karacabeyli Onur Özcan ters vuruşla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve kupada son 16'ya kaldı.

28. dakikada Altay Bayındır, ceza sahası önünde topu uzaklaştırmak isterken topa elle müdahale etti. Hakem Emre Kargın, 22 yaşındaki kaleciye kırmızı kart gösterdi.

Altay Bayındır gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçında yer almayacak.

Maça ilk 11'de başlayan Jose Sosa, yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.
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