Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında tam 5 gol vardı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.





Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 21. dakikada Harun Tekin'in büyük hatası sonrası Haris Hajradinovic'in golüyle eşitliği sağladı. 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle öne geçti. Enner Valencia, 45+1. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.





77. dakikada Harun Tekin, Hajradinovic'i ceza sahası içinde düşürünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 82. dakikada penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.





Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, rakibine karşı 8. galibiyetini elde etti.





Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.





Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.





Karşılaşmadan dakikalar...





90+6' Fenerbahçe'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.





89' Kasımpaşa'nın Hajradinovic'le rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortalanan topa Luckassen kafayı vurdu, kaleci Harun müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.





88' Caner'in kullandığı kornerde Serdar Aziz ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.





86' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan İrfan Can son çizgiye indi ve pasını çıkardı. Penaltı noktası üzerinde kontrolü yapan Gustavo, yakın mesafeye rağmen aşırtma vuruş denedi. Ertuğrul'u geçen top direğin yanından auta çıktı.





85' Sinan Gümüş'ün orta alandan gönderdiği derinlemesine pasla Thiam bomboş durumda savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına girerken sol ayağıyla vuruşunu yaptı, açıyı kapatan Ertuğrul topun sahibi oldu.





81' GOL | Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun'un soluna doğru sert vurdu. Harun'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-2





76' Orta alandan gönderilen derinlemesine topla Hajradinovic savunma arkasına hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.





70' Fenerbahçe'nin sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası Caner ortasını yaptı, Serdar Aziz topa hamle yaptı ancak Erdem Bayık'ın ofsayt bayrağı havadaydı.





68' Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi ortaladı, Serdar Aziz'in ters vuruşu sonrası top kaleci Harun'da kaldı.





60' Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından Thelin için kalkan ofsayt bayrağının doğru olduğu tespit edildi ve Fenerbahçe'nin endirekt serbest vuruşuyla oyun tekrar başladı.





57' Sadiku'nun derinlemesine pasıyla kale alanının önünde topla buluşan Thelin, gelişine bekletmeden vurdu ve topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.





53' Pelkas sol kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Valencia'yı geçen topa gerilerden gelen Nazım sert vurdu, direğin üzerine çarpan top auta çıktı.





45' GOL | Enner Valencia penaltıda topu ve kaleci Ertuğrul'u ayrı köşelere gönderdi, farkı ikiye çıkardı: 3-1





43' Ceza alanı sağ çaprazında topu alan İrfan Can, arkasından bindiren Valencia'yı gördü. Valencia topu kurtardı ancak Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.





40' GOL | Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında sol kanada açılan topu Mert Hakan ön direğe ortaladı. O bölgeye çok iyi hareketlenen Szalai, kafasının arkasıyla nefis bir dokunuş yaptı ve topu ağlara yolladı: 2-1





38' Sağ kanatta baskıyla topu kapan Fenerbahçe'de Mert Hakan ortaladı. Kasımpaşa savunmasının sektirdiği topu Ozan ceza alanı ilk metrelerinde aldı ve sağına çekip ters köşeye çok sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.





34' Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner ön direğe yerden kesti. Valencia'nın topuğuyla geriye çıkardığı topa Ozan dokundu ve devamında gerilerden gelen İrfan Can sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.





32' Pelkas bir kez daha ceza alanı sağ çaprazında topu aldı. Hemen önündeki rakibinden topu müthiş kurtarıp bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul bir kez daha gole engel oldu.





31' İrfan Can'ın müthiş pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın vuruşunda Ertuğrul mutlak gole engel oldu.





23' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Mert Hakan'ın kale alanına yerden çevirdiği topa yakın mesafeden Pelkas dokundu, direğin yanından auta çıkan top sonrası Pelkas için ofsayt bayrağı da kalktı.





20' GOL | Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Serdar Aziz'in kalecisine gönderdiği pasta Harun'un vuruşu çok kısa düştü. Bir anda topu önünde bulan Hajradinovic, bomboş durumda topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1





19' Kasımpaşa sağ kanattan etkili bir atak geliştiriyordu. Koomson savunma arkasına sarktı ancak Fırat Aydınus, topsuz alanda Thelin'in Serdar Aziz'i çektiğini belirterek serbest vuruş kararı verdi.





14' GOL | Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu taç çizgisi önünde yine Caner aldı. Kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Valencia, savunmanın üzerinden kafayı vurup boşa çıkan Ertuğrul'u avladı: 1-0





13' Pelkas, Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkıp ceza alanı sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.





10' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ozan Tufan, Valencia'yla duvar pası yapıp içeri girdi ve karşı karşıya pozisyonda çaprazdan dokunuşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu son anda çizgi önünde Hadergjonaj kornere yolladı.





9' Fenerbahçe yine sol kanattan etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte Valencia hamle yapmıştı ancak onun kafasını sıyıran top kaleci Ertuğrul'da kaldı.





8' Sol taç çizgisi önünde topu alan Caner, bekletmeden ortadaki Valencia'yı gördü. Müsait pozisyonda topu alan Valencia'nın yakın köşeye yerden vuruşunu Ertuğrul kurtardı. Devamında Pelkas hamle yaptı ancak Yunan oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.





5' Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen top üstten dışarı gitti. Fırat Aydınus, yardımcısı Erdem Bayık'ın da uyarısıyla kaleci Harun'un topa dokunmadığını belirtip autu verdi.





4' Sağ kanatta topu kapan Kasımpaşa'da Hadergjonaj ortaladı, ön direkte Thelin kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı ancak hakem savunmadan son bir müdahale olduğunu belirterek korneri gösterdi.





1' Karşılaşma Fırat Aydınus'un işareti ile başladı.





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