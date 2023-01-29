Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı yendi /29 Ocak 2023 21:10

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı farklı yendi

SHABER3.COM

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 24. dakikada geriye düştüğü maçta Valencia'nın şovuyla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Ekvadorlu oyuncu her iki devrede ikişer gol atarak Fenerbahçe'nin galibiyetinde yine başrolü oynadı: 5-1.

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazanarak üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren goller Enner Valencia’dan geldi. Ekvardorlu oyuncu, 24. dakikada Fall’ın golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa’ya 37’de kalecinin çizgiye basmaması nedeniyle kaçırdığı vuruşun ardından tekrarlanan penaltıdan cevap verip, 39’da şık vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. 52 ve 69. dakikalarda yine sahnede Valencia vardı. 17 maçında 19. golünü atan Valencia, son 3 maçında toplam 6 gol atmış oldu. Maça noktayı koyan isim 90+2’de Batshuayi oldu: 5-1.


Bu sonuçla Fenerbahçe 44 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan arkasında takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada kaldı.

Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor’a konuk olacak. Kasımpaşa ise 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de Giresunspor’u ağırlayacak.
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