Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazanarak üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren goller Enner Valencia’dan geldi. Ekvardorlu oyuncu, 24. dakikada Fall’ın golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa’ya 37’de kalecinin çizgiye basmaması nedeniyle kaçırdığı vuruşun ardından tekrarlanan penaltıdan cevap verip, 39’da şık vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. 52 ve 69. dakikalarda yine sahnede Valencia vardı. 17 maçında 19. golünü atan Valencia, son 3 maçında toplam 6 gol atmış oldu. Maça noktayı koyan isim 90+2’de Batshuayi oldu: 5-1.
Bu sonuçla Fenerbahçe 44 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan arkasında takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada kaldı.
Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, 2 Şubat Perşembe günü Adana Demirspor’a konuk olacak. Kasımpaşa ise 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de Giresunspor’u ağırlayacak.