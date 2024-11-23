Fenerbahçe, Kayseri’de şov yaptı! Tam sekiz gol vardı

26.dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.









İKİNCİ YARIYA KAYSERİ İSTEKLİ BAŞLADI AMA…

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi… Karşılaşmaya Fenerbahçe şovla başladı. 5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti. 15. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.İlk 30 dakika oyunu Kayseri alanına yığan sarı lacivertliler bu bölümden sonra vites düşürürken 43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya istekli başlayan ev sahibi ekip 57. dakikada farkı bire indirdi. Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Kolovetsios, Livakovic'i aşan topta kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.Kayseri beraberlik için ataklarını sürdürürken sarı lacivertliler hızlı gelişen atakta buldu. Mert Hakan'la orta alanda başlayan hücumda Mert Hakan merkezden topu sürerek sağ kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı az savunmada Tadic, En Nesyri'ye pasını verdi. Kaleciyle baş başa kalan En Nesyri sol ayak içiyle şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.Sarı lacivertliler 85. dakikada Kostic’in attığı golle farkı bir kez daha 3’e çıkarmayı başardı. 88. Dakkada Szymanski attığı golle skoru belirledi. Fenerbahçe maçtan 6-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 29’a çıkarttı ve zirve yarışında hata yapmadı. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, bu sezon 13. haftadaki Kayserispor maçıyla birlikte ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Oğuz 15 ve 26. dakikalarda fileleri sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu Szymanski’nin attığı golde asisti yapan isim de oldu. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada genç oyuncuya büyük destek verdi.