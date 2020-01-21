Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Kayserispor maçında 2 gol vardı /21 Ocak 2020 23:38

Fenerbahçe-Kayserispor maçında 2 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, evinde 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın golleri ilk yarıda geldi.

23. dakikada Ferdi Kadıoğlu takımını 1-0 öne geçirdi

45+1’de Mevlüt Erdinç Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti: 2-0.

Lisansı çıkarılan Mehmet Ekici sezonun ilk maçına çıktı

Maçın 85. dakikasında Mehmet Ekici bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan orta saha oyuncusu, Garry Rodrigues’in yerine oyuna girdi. Dirar ise yerini Isla’ya bırakmadan önce Mehmet Ekici’nin koluna kaptanlık bandını taktı.
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