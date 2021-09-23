Fenerbahçe kazandı Trabzonspor 1 puanı kurtardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler ligde 2 maç sonra kazanırken, Giresunspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil'den geldi. Giresunspor'un maçtaki tek golünü 85. dakikada Doukara kaydetti.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan ve ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu galibiyetle 13 puana yükseldi.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan GZT Giresunspor 1 puanda kaldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Trabzonspor, Konyasporla 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçta Bordo Mavililer öne geçmesine karşın, Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü Konyaspor ele geçirdi. Ev sahibi ekip, 2-1 öne geçmesine karşın maçın sonucunu ilan eden isim Hadziahmetovic oldu.





Süper Lig'in iki yenilgisiz takımını karşı karşıya getiren maçta puanlar paylaşıldı.





Maça Trabzonspor hızlı başladı. Henüz 44. saniyede Marek Hamsik'in soldan ceza sahasına ortasını Andreas Cornelius, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu; 0-1.





Trabzonspor'da Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan itibaren Konyaspor oyuna ağırlığını koydu. Özellikle İsmail Köybaşının bölgesinden tehlikeli ataklar gerçekleştiren Yeşil Beyazlılar, Endri Çekiçi'nin 20. dakikadaki golüyle 1-1'i yakaladı.





İlk yarının son dakikasında Serdar Gürler'in bir şutu direkten dönerken; takımlar soyunma odasına 1-1 ile gitti.





İkinci yarıya ise Konyaspor golle başladı. 43. saniyede Endri Çekiçi, Edgar Ie ve Berat'ın hatasını affetmedi ve ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.





İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü sergileyen Trabzonspor, Gervinho ve Djaniny'nin oyuna girmesiyle daha tehlikeli geldi.





68. dakikada Djaniny'nin şutu direkten dönerken; Bordo Mavililer, beraberlik golünü ise ilginç bir şekilde buldu. Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top takım arkadaşı Hadziahmetiovic'in kafasına çarpıp Konyaspor ağlarıyla buluştu.





Maçın son bölümlerinde Gervinho, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Konyaspor file bekçisi Seric'i geçemedi. Son bölümde ise Uğurcan Çakır önce Rahmanovic, ardından Skubic'in vuruşlarında kalesinde devleşti ve gol izni vermedi. Karşılaşma ise 2-2 sona erdi.





İki takım da yenilmezlik ünvanını korurken; Trabzonspor puanını 14, Konyaspor ise 12'ye çıkardı.





6. Haftanın toplu sonuçları













Puan durumu











