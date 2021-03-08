Fenerbahçe kazandı Trabzonspor mağlup

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz'in attığı gollerle 3-0 kazanıp zirve yarışını sürdürdü.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 58'e yükseltip Galatasaray'ı yakalarken, dört maç sonra kaybeden Konyaspor ise 32 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler 30. hafta maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Pelkas korkuttu

Fenerbahçe'de ikinci golün asistini yapan Pelkas, 80. dakikada Konyasporlu Skubic ile sert bir şekilde çarpıştı.

Yüzüne aldığı darbenin ardından yerden kalkamayan Yunan yıldız, bilinci açık şekilde kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'a kaybetti

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Maçın golleri ikinci yarıda gelirken, Bordo-mavililer ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 9'a çıktı.





Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Bordo-mavililer, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.





Maça Alanyaspor daha iyi başlarken; ilk yarıda Trabzonspor kalesinde tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Maça kötü başlayan Trabzonspor ise organize ataklar gerçekleştiremedi.





İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına Trabzonspor etkili başladı. Golü bulan taraf ise Alanyaspor oldu. 66. dakikada Mustafa Pektemek, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 73'te sahneye çıkan isim bu kez Davidson oldu.





77'de VAR incelemesinin ardından hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya giden Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu ve farkı 1'e indirdi.





Trabzonspor'un son dakikalardaki çabası sonuç vermezken maçta son sözü 90+8'de Davidson söyledi ve konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'da 90+5'te sarı kart gören Vitor Hugo, cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu BB Erzurumspor maçında takımındaki yerini alamayacak.





Son 3 maçta 2. kez yenilen Trabzonspor, 51 puanda kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Alanyaspor ise puanını 46'ya çıkardı.