Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Kırklarelispor maçında tek gol vardı /11 Şubat 2020 23:15

Fenerbahçe-Kırklarelispor maçında tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kırklarelispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u konuk etti. 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarı final biletini aldı. Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi olacak.

Fenerbahçe maça Harun, Deniz Türüç, Falette, Rami, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Zajc, Ferdi, Mevlüt 11'i ile başladı.

Konuk Kırklarelispor ise maça İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertliler sahaya üzerinde "Türk Futbolu İçin Uyanma Zamanı" yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçe ile GMG Kırklarelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Gol geldi

Fenerbahçe, aradığı golü 50. dakikada buldu. Mehmet Ekici'nin yerden direkt olarak kaleye gönderdiği serbest vuruş önce kaleciden sekti, devamında Mevlüt Erdinç topu ağlara gönderdi.

90 dakika sonunda 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarı final biletini alan taraf oldu.

Fenerbahçe kimle eşleşecek?

Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi olacak. Trabzonspor, ilk maçı 5-0 kazanmıştı. 
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