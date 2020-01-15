Fenerbahçe kupada golü bulamadı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu mücadelesinde Kayserispor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanş 21 Ocak’ta İstanbul’da oynanacak.





Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maçında Kayserispor evinde konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Çeyrak finale kalacak takım 21 Ocak’ta Kadıköy’de oynanacak rövanş maçında belli olacak. Fenerbahçe’de ağır gribal enfeksiyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal takımın başında yer almadı. İki takımda oyunun genelinde pozisyon olarak çok zengin bir 90 dakika geçirmedi. Neredeyse karşılaşma bir iki tehlikeli atak dışında maçı izleyenleri de ayağa kaldırmadı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.





İKİ TAKIMDA ETKİSİZ GÖRÜNTÜ VERDİ





Süper Lig’de son sırada yer alan Kayserispor Lig’deki durumuna göre daha derli toplu bir görüntü ortaya koydu. Fenerbahçe ise daha çok forma bulamayan oyuncular sahadaydı. Ancak Rotasyona tabi olan oyuncuların performansı tatmin edici düzeye ulaşmadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Miguel Lopes’in serbest vuruş sonrası gelen topu ağlara göndermesi gol değere kazanmadı. 34. dakikadaki pozisyonda VAR uyarısı sonrası gol ofsayt olduğu için iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.





İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI





Maçın ikinci yarısında da pozisyon olarak zenginlik yoktu. Zaman zaman oyun sertleşmesine karşılık tempo çok yükselmedi. 54’te Kayserispor’dan Artem Kravets kaleci Harun Tekin ile karşı karşıyla kaldı, tecrübeli kaleci topu kornere attı. 90+4’te ise Ferdi’nin şık ara pasında Max Kruse, Lung’u geçemedi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.





GÜNÜN DİĞER MAÇLARI





Türkiye Kupası son 16 turunda bugün oynanan maçlarda Başakşehir, Kırklarelispor’la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Başakşehir 1-0 öne geçtiği maçın 90+5’inci dakikasında yediği golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Lider Sivasspor ise evinde Malatyaspor’u 4-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj sağladı.