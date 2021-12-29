Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe turu uzatmalarda geçti /29 Aralık 2021 23:37

Fenerbahçe turu uzatmalarda geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunca Afjet Afyonspor ile tur mücadelesi veren Fenerbahçe, normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma sürecinde bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u ağırladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Fenerbahçe, uzatmaların ilk devresinde skoru 2-0'a getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 93. dakikada penaltıdan Enner Valencia ve 99. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Afjet Afyonspor ise turnuvaya veda etti.
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