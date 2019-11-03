Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe liderlik fırsatını değerlendiremedi /03 Kasım 2019 21:28

Fenerbahçe liderlik fırsatını değerlendiremedi

Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik fırsatı yakalayan Fenerbahçe, lig sonuncusu İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor da bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 10. hafta maçında ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe'ye karşı aldı. Sarı lacivertliler, Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. 

Kayserispor'u mağlup ederek zirveye yükselmesi beklenen Fenerbahçe, bu skorun ardından Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 4. sırayı aldı. 

Maçtan dakikalar

9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç’e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung’ta kaldı.

25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26. dakikada sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor’u düşündü. İsla, Adebayor’dan önce araya girerek topu kornere çıkardı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muriç’in kafasını Lung son anda çıkardı, dönen topa Serdar vurdu savunma çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Rorigues’in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muriç, topu müsait durumdaki Rodrigues'e gönderdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

47. dakikada Hasan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses’in sert şutunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mensah’ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo’nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka’nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali’nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

87. dakikada Adebayor’un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç’ün önünde kaldı. Deniz’in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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