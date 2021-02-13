Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe maç fazlasıyla lider /13 Şubat 2021 21:24

Fenerbahçe maç fazlasıyla lider

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını konuk ekip 2-1 kazandı. Fenerbahçe maç fazlasıyla lider oldu.

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Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönüyor. 

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. 

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39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Ozan'ın pası ile Valencia skoru 2-0 yaptı.

67. dakikada Borini Karagümrük'ün golünü attı: 2-1.

72. dakikada Bertolacci topu ağlara gönderdi, VAR uyarısı ile ofsayt belirlendi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve maç 2-1 bitti.

STADYUM: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Thiam

GOLLER: Dk. 19 Thiam, 53 Valencia (Fenerbahçe), 67 Borini (Karagümrük)
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