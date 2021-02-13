Fenerbahçe maç fazlasıyla lider

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönüyor.





13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.







19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı.





Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1





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39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.





Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





53. dakikada Ozan'ın pası ile Valencia skoru 2-0 yaptı.





67. dakikada Borini Karagümrük'ün golünü attı: 2-1.





72. dakikada Bertolacci topu ağlara gönderdi, VAR uyarısı ile ofsayt belirlendi.





Kalan bölümde skor değişmedi ve maç 2-1 bitti.