Fenerbahçe maç tekrarı için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle sarsılırken maçta kural hatasına ilişkin eski hakemlerden de bazı değerlendirmeler gelmişti.







Eski hakem Selçuk Dereli, “Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var. Maç tekrar edilmeli” görüşünü savunmuştu.





Alanyaspor'un 1-1 eşitliği yakaladığı golden önce kural hatası konusunda yine eski hakemlerde Deniz Çoban ise, “Fenerbahçe kalesine doğru kötü bir geri pas yapılıyor ve Altay topu taca atıyor. Alanyasporlu oyuncu tacı yanlış yerden attı. Ancak bunun tekrarlandığını görmedik” demiş ve eklemişti:





“Halis Özkahya taç atışını tekrarlamayarak büyük bir hata yaptı. Futbol kurallarına göre bu taç sayılmaz. Tacı Fenerbahçe atması gerekirken Alanyaspor atıyor ve beraberlik geliyor.”





Fenerbahçe, tartışma yaratan Alanyaspor maçına ilişkin kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye resmen başvurdu.Video görüntülerle yapılan başvuruda, müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması talep edildi.





Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle sarsılırken maçta kural hatasına ilişkin eski hakemlerden de bazı değerlendirmeler gelmişti.





Eski hakem Selçuk Dereli, “Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var. Maç tekrar edilmeli” görüşünü savunmuştu.





Alanyaspor'un 1-1 eşitliği yakaladığı golden önce kural hatası konusunda yine eski hakemlerde Deniz Çoban ise, “Fenerbahçe kalesine doğru kötü bir geri pas yapılıyor ve Altay topu taca atıyor. Alanyasporlu oyuncu tacı yanlış yerden attı. Ancak bunun tekrarlandığını görmedik” demiş ve eklemişti:





“Halis Özkahya taç atışını tekrarlamayarak büyük bir hata yaptı. Futbol kurallarına göre bu taç sayılmaz. Tacı Fenerbahçe atması gerekirken Alanyaspor atıyor ve beraberlik geliyor.”