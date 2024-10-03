Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da karıştı! Gözaltı ve yaralılar var /03 Ekim 2024 19:53

Fenerbahçe maçı öncesi Hollanda'da karıştı! Gözaltı ve yaralılar var

Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi Hollanda'da taraftarlar arasında büyük olaylar çıktı.

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Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehrinde olay çıktı.

Maça büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların zaman zaman provokatif hareketleri oldu. Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi.

Polisin provokatif Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında gerilim arttı.

Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının göz altına aldığı belirtildi.

İki taraf arasında fiziksel temas yaşanmaya başlayınca polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup birbirinden ayrıldı.
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