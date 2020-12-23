Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan Twitter'da çok konuşulacak paylaşım /23 Aralık 2020 23:05

Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'dan Twitter'da çok konuşulacak paylaşım

Galatasaray'ın hesabından, Fenerbahçe maçı sonrasında Twitter'da çok konuşulacak bir paylaşım yapıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 4-1 yendiği maçta 2 Medipol Başakşehirli futbolcuya ve teknik direktör Okan Burak'a kırmızı kartı çıkmıştı.

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin son şampiyon Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sosyal medya hesaplarından "Futbolda kapkara gece" paylaşımı yaptı.

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncunun ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü, sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı karşılaşma sonrası hakem tartışması sürüyor.

Maç sonunda açıklama yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise hakem Bahattin Şimşek'e yüklenmiş, "Bahattin Şimşek bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil; bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray: Futbolda kapkara gece

Yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Kulübü'nün Twitter hesabından bir paylaşım yapılırken, "Futbolda kapkara gece" denildi. Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:

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