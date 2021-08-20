Fenerbahçe maçında gülümseten görüntü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrılarak, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.







Maçın tek golü ise 64. dakikada Mesut Özil'in yerine giren 20 yaşındaki genç yetenek Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.





Gol sonrası sevincini Fenerbahçe armasını öperek tribünlere göstermek isteyen genç futbolcunun yeni tasarım formada bulunmayan Fenerbahçe armasını araması ise kameralara yansıdı.





Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların tescillenmemesine tepki olarak takım logosu üzerinde her biri 5 şampiyonluğu temsil eden yıldızların yer almadığı logonun kullanımı için TFF'den onay almıştı.











