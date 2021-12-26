Fenerbahçe-Malatyaspor maçında 2 gol vardı

Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk maçında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.









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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın asistinde Filip Novak attı. Bu golle birlikte Filip Novak, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana attığı 18 golle en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.Dimitris Pelkas, 73. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı. Yunan oyuncu, 237 gün sonra Süper Lig'de tekrar fileleri havalandırdı.Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltti. Süper Lİg'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 15 puanda kaldı ve ligde ilk devreyi son sırada kapattı.