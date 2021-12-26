Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe - Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu /26 Aralık 2021 18:29

Fenerbahçe - Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

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3 maçtır kazanamayan ve 29 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe , Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Kanarya, evinde 3 puanı kapıp kötü gidişatı durdurmayı ve devre arasına moralli girmeyi hedefliyor. Sarı Lacivertliler, zorlu maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. 8 maçtır 3 puana hasret kalan ve 15 puanla 19. sırada bulunan Marius Sumudica'lı Malatyaspor ise Kadıköy'de sürpriz peşinde olacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İlk 11'ler:  

Fenerbahçe: Berke, Novak, Szalai, Min-Jae, Osayi, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut, İrfan Can, Serdar.

ÖK Y. Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa, Adem, Mounir, Tetteh.
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