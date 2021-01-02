Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek? /02 Ocak 2021 14:15

Fenerbahçe, Max Kruse'ye ne kadar ödeyecek?

Fenerbahçe'den geçen sezon kontratını feshederek ayrılan Max Kruse ile sarı-lacivertli kulüp arasında anlaşma yapıldı.

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Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, sezon devam ederken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle pandemi sürecinde sözleşmesini feshetmiş ve kulüpten ayrılmıştı.

Fenerbahçe ile Alman futbolcunun anlaşmazlığı FIFA'ya taşınırken sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Alman futbolcuyla sulh yoluyla anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe yönetimin Max Kruse'ye toplam 4.5 milyon euro ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu bedelin 750 bin euro'su menajer ve avukatlara ödenecek. Futbolcuya ödenecek net ücret ise 3.75 milyon euro.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 maça çıkan Kruse, 7 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine Union Berlin'de devam eden Kruse, bu sezon çıktığı 10 Bundesliga maçında 6 gol atıp 5 asist yaptı.
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