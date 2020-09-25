Fenerbahçe, Mbwana Samatta transferini açıkladı

Süper Lig’in transferdeki flaş ekibi Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın santrforu Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.







Fenerbahçe, Samatta için İngiliz kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek. Muhabirimiz Sercan Hazmaoğlu’nun edindiği bilgiye göre; Samatta’ya yıllık ücret olarak 2 milyon 750 bin Euro ödenecek.





“FNERBAHÇE DÜNYADA BİLİNEN BİR KULÜP”





Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, “Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız” diye konuştu.





KAP’a yapılan açıklama şöyle;





“Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.





Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.





Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.





FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.





FENERBAHÇE’NİN 14. TRANSFERİ





Samatta’nın imzasıyla 14. transferini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin bu sezonki diğer transferleri şöyle;





Tisserand, Sangare, Lemos, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Sosa, Barış Sungur, Thiam, Sinan Gümüş





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