Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında tam 5 gol vardı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1 galibiyeti ile sonuçlandı.





Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe bugün evinde Medipol Başakşehir ile çok kritik bir maça çıktı. Medipol Başakşehir’in 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe rakibini 4-1’lik skorla yendi.





Medipol Başakşehir 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2'de Nazım Sangare, 60. dakikada Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş attı.





Medipol Başakşehir'de Rafael 71. dakikada, İrfan Can Kahveci 74. dakikada çift sarıdan, teknik direktör Okan Buruk ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.





Puan durumu



