Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün yarın Özil'le sözleşme imzalaması bekleniyor.







Özil'in bu geceyarısında Türkiye'de olması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu dün Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımını sarı-lacivert kalpler koyarak paylaşmış ve konu sosyal medyada gündem olmuştu.





Arsenal'le olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek futbolcu, Bosman kuralları gereği sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala başka kulüplere imza atabiliyor ve sezon sonunda istediği takıma gidiyor. Özil'in Fenerbahçe'ye devre arasında katılabilmek için Arsenal'deki alacaklarının bir kısmından feragat edeceği tahmin ediliyor.





ÖZİL: FENERBAHÇE'YE GELECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM





Mesut Özil, özel bir TV kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.





Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım" ifadelerini kullandı.





Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim" diye konuştu.