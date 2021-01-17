Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi /17 Ocak 2021 19:40

Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Alman milli futbolcu Mesut Özil transferinde sona geldi. Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transfer görüşmeleri başlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulübün yarın Özil'le sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Özil'in bu geceyarısında Türkiye'de olması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu dün Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımını sarı-lacivert kalpler koyarak paylaşmış ve konu sosyal medyada gündem olmuştu.

Arsenal'le olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek futbolcu, Bosman kuralları gereği sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala başka kulüplere imza atabiliyor ve sezon sonunda istediği takıma gidiyor. Özil'in Fenerbahçe'ye devre arasında katılabilmek için Arsenal'deki alacaklarının bir kısmından feragat edeceği tahmin ediliyor.

ÖZİL: FENERBAHÇE'YE GELECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Mesut Özil, özel bir TV kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. 

Çok heyecanlı olduğunu belirten Mesut, "Çok heyecanlıyım, konuşmalarımdan da bellidir ben Fenerbahçeliyim. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Allah'a şükür oldu. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. İnşallah da formayı gururla taşıyacağım ve takım için elimden geline yapacağım" ifadelerini kullandı. 

Mesut Özil, form durumuyla ilgili olarak ise "Birinci takımla antrenman yapıyordum, son olarak Almanya'ya uğramıştım, İngiltere'ye döndüğümde de karantina altındaydım. Bayadır maç oynamıyorum ama vücut olarak fitim" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi Sonraki Haber >>

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:27