Fenerbahçe’nin ‘Efsane Başkanı’ Ali Şen yoğun bakımda!

Fenerbahçe Spor Kulübü ‘nün 1994-1998 yılları arasında başkanlık görevini yürüten iş insanı Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakıma alındı.





‘KONUŞAMIYOR VE YAKINLARINI TANIMIYOR’

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Ali Şen'in yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiğini yazdı. Donat’ın Şen’in şu an en yakınlarını bile tanıyamadığını ve konuşma yetisini kaybettiğini aktardı.





86 yaşındaki Ali Şen’in yakın çevresi hastanede onu bir an olsun yalnız bırakmazken, oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuyla ilgili olarak, "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" açıklamasında bulundu.





ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden ve spor camiasının önemli figürlerinden biri olan Ali Şen, 12 Nisan 1939 tarihinde o dönemde Yugoslavya sınırları içinde bulunan Priştine’de (bugünkü Kosova) doğdu. Genç yaşta ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Şen, eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra iş dünyasına adım attı. Özellikle sanayi ve otomotiv sektörlerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirdi.





Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde önemli bir yere sahip olan Ali Şen, başkanlık yaptığı dönemlerle sarı-lacivertli camiada iz bıraktı.





Fenerbahçe Başkanlık Dönemleri





İlk Dönem (1981-1983): Başkanlık görevine ilk kez bu yıllarda seçilen Ali Şen, altyapı yatırımları ve tesisleşme projelerine ağırlık verdi. Kulübün yapısal gelişimine katkı sağladı.





İkinci Dönem (1994-1998): En çok başarı elde ettiği bu süreçte Fenerbahçe, 1995-96 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak 7 yıllık hasreti sonlandırdı. O dönemde söylediği "Fenerbahçe şampiyon olduğunda ertesi gün hava güzelleşir" sözü, taraftarlar arasında sembolik hale geldi.





Ali Şen, liderlik tarzı ve etkileyici duruşuyla tanınan bir başkandı. Taraftarla kurduğu samimi ilişki, futbola olan tutkusu ve medyadaki cesur açıklamalarıyla dikkat çekti. Yönetiminde Fenerbahçe hem mali açıdan yeniden yapılanmaya gitti hem de sahada başarılı sonuçlar aldı.





Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra da kulüple olan bağını koparmayan Şen, zaman zaman Fenerbahçe gündemine dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürdü. Bugün hâlâ sarı-lacivertli taraftarlar arasında “efsane başkan” olarak anılmaktadır.