Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’ndeki grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi’ne kalan Fenerbahçe’nin, Play-Off’ta hangi takımla karşılaşacağı belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubunu 3. tamamladığı için Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşti. Gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag oldu. İki takım arasındaki Play-Off turu maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı kendi sahasında oynayacak.





Konferans Ligi’ndeki diğer eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Marsilya-Karabağ

PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv

Midtjylland-PAOK

Leicester City-Randers

Celtic-Bodo Glimt

Sparta Prag-Partizan

Rapid Wien-Tottenham/Vitesse

İLK MAÇ KADIKÖY’DE

Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag ise Feyenoord, Union Berlin ve Maccabi Haifa ile eşleştiği UEFA Konferans Ligi’nde E Grubunu 8 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcimiz ilk maçını 17 Şubat'ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, rövanşı ise 24 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.