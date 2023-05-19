Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe PFDK’ye sevk edildi /19 Mayıs 2023 22:54

Fenerbahçe PFDK’ye sevk edildi

Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmada Hizbullah aleyhine tezahürat yapmıştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor’u ve kulübün başkanı Tarık Aksar’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor’la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği belirtildi. Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor maçında “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” şeklinde tezahüratta bulunmuştu.

Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar’ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.
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