Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Rodrigues’in sözleşmesini feshetti /19 Ekim 2020 19:29

Fenerbahçe, Rodrigues’in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, kiralık olarak iki yıllık anlaşma sağlanan ancak sezonki performansı nedeniyle bu sezon kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti.

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Fenerbahçe’ye 2019-2020 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’dan katılan Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu Garry Rodrigues’in sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Teknik Direktör Erol Bulut tarafından yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen Rodrigues, sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından Al Ittihad’a geri dönecek.

Rodrigues, Fenerbahçe formasıyla toplamda 29 resmi müsabakada forma giydi ve 4 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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