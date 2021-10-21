Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında tam 4 gol vardı /21 Ekim 2021 22:22

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında tam 4 gol vardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile İstanbul'da karşılaştı. Sarı Lacivertliler maç içinde geriden gelerek öne geçmesine rağmen galibiyet skorunu koruyamadı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Antwerp maçı öncesinde hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi. Ülker Stadyumu’nun büyük bir bölümünü dolduran taraftarlar ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan hakem Ali Şansalan aleyhinde tezahüratlar yaptı.

Antwerp 2. dakikada eski Fenerbahçeli Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 20. dakikada Enner Valencia ile beraberliği yakaladı. 36. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Valencia, bu vuruşu gole çeviremese de 45. dakikada kazanılan ikinci penaltı ile takımını 2-1 öne geçirdi. Belçika ekibi 62. dakikada skoru eşitledi. 

Mbwana Samatta, 2. dakikada attığı gol ile Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

Fenerbahçe, Antwerp karşısında aldığı 1 puanla, toplam puanını 2'ye çıkararak 3.sıraya yerleşti. Antwerp ise 1 puan ile 4.sırada kaldı.

Fenerbahçe, 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına konuk olacak.

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