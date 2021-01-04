Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı /04 Ocak 2021 21:21

Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

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Maçın 14. dakikasında ceza sahası içinde seken topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Thiam, topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 45. dakikada Pelkas'ın ara pasına iyi hareketlenen Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp farkı ikiye çıkarttı.

86. dakikada Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçiren golü attı. 

İki takımın aralarında yaptıkları son 20 karşılaşmanın üçünü Kasımpaşa, 15'ini Fenerbahçe kazanırken, son iki müsabakada ise eşitlik bozulmamıştı.  Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.
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