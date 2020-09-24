Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi buldu. Sarı-lacivertli takım, imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi buldu. Sarı-lacivertli takım, imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.