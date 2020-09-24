Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi /24 Eylül 2020 19:47

Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği golcü oyuncu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi buldu. Sarı-lacivertli takım, imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yerini dolduracağı ismi buldu. Sarı-lacivertli takım, imza attırmak için İstanbul'a getirdiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.
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