Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı!

Spor Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük bir baskısı altında geçen maçta kazanan takım, 5-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serdar Dursun , 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can ve 77. ve 88. dakikada Valencia kaydetti.













Süper Lig'de sezonu 73. puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini de aldı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na 2. Ön Elemeden başlayacak.





Maçın hemen başında ve 32. dakikasında gole çok yaklaşan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Rossi'nin vuruşlarında direği geçemedi. Bu direktler, Fenerbahçe'nin bu sezon 19. direkten dönen topu olarak kayıtlara geçti.





Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde rakibini büyük baskı altına alan Fenerbahçe, İrfan, Mert Hakan, Serdar ve Novak ile ardı ardına gol pozisyonları yakaladı ancak meşin yuvarlak, fileler ile buluşmadı. Dakikalar ilerledikçe rakip kalede baskısını arttıran Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Yeni Malatyspor kalesine yüklenmeye başladı.





Dakikalar, 22'yi gösterdiğinde de maçın kırılma anlarından biri yaşandı. Fenerbahçe'nin 22. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu gol "faul" gerekçesiyle iptal edildi. Karara, sarı-lacivertli futbolcular tepki gösterdi ve bu itirazların ardından Serdar Aziz sarı kartla cezalandırıldı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilimin ardından, Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunu sürklase eden Fenerbahçe, aradığı golü 33. dakikada Serdar Dursun ile buldu ve rahat bir nefes aldı. Serdar Dursun'un Yeni Malatyaspor ağlarına bıraktığı bu gol, bu sezon sarı-lacivertli forma altında attığı 15. gol oldu.





Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin önderliğinde oyunun rakip yarı alana yıktı. İkinci yarıda rakip kalede ardı ardına pozisyonlar bulan ve oyunu domine eden Fenerbahçe, skor bölgesinde istediği üretkenliğe bir türlü ulaşamadı.





Maçın ikinci yarısında hücum futbolcularından skora katkı alamayan Fenerbahçe, dakikalar 57'yi gösterdiğinde stoper Serdar Aziz ile golü buldu ve maçı koparttı. Kalan dakikalarda %79 topa sahip olma oranıyla mücadele eden Fenerbahçe, 75. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. ve 88. dakika Valencia'nın ayağından bulduğu gollerle maçın skorunu tayin etti.