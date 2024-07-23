Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yoluna 7 gollü maçın galibi oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibine konuk oldu.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre Portekizli Tiago Martins'in düdük çaldığı maçta Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yardımcı hakem olarak görev yaptı.



Lugano maça Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani ve Aliseda ile başladı.



Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko ilk 11'iyle sahaya çıktı.



Karşılaşmada Lugano 4. dakikada El Wafi'yle öne geçti. Anto Grgic'in sağ kanatta açtığı ortada, El Wafi ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



30. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in topuk pasında ceza sahasına koşu yapan Fred'in vuruşunda kaleci Saipi topu çıkardı.



Fenerbahçe, 36. dakikada direği geçemedi. Lugano savunması çıkmaya çalışırken Djiku'nun ayak koyduğu top Szymanski'de kaldı. Hızla topu taşıyan Szymanski'nin şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



Fenerbahçe, 45+1. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Tadic'in ceza sahasında yer kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Dzeko'nun kullandığı penaltıda kalecvi Saipi'nin ayağına çarpan top ağlara gitti: 1-1.



İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Fenerbahçe, 46. dakikada üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu Tadic'e çevirdi. Tadic topu ceza sahası dışından içeri koşu yapan Dzeko'nun öne bıraktı. Dzeko topa gelişe vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2



Lugano, 64. dakikada Bislimi'nin golüyle skoru eşitledi. Sol kanattan ceza sahasına giren Bottani, topu yerden Bislimi'ye gönderdi. Dönerek vuruşunu yapan Bislimi topu ters köşeden ağlara gönderdi: 2-2.



Fenerbahçe 67. dakikada Dzeko'yla yeniden öne geçti. Savunmanın hatalı pasında araya giren Szymanski, topu ceza sahasına gönderdi. Dzeko arka tarafta geline vurdu ve hattrick yaptı: 2-3.



68. dakikada oyuna giren Ferdi Kadıoğlu 74. dakikada golü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında Fred'in pasıyla topla buluşan Kadıoğlu, meşin yuvarlağı hızla kaleye doğru sürdü. Ceza sahası dışından şutu çeken Kadıoğlu, fileleri sarstı: 2-4



Valenzuela'nın 90+4. dakikada attığı golle Lugano farkı bire indirdi: 3-4



Mücadele Fenerbahçe'nin 4-3 galibiyetiyle sona erdi.