Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında ağır darbe

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbide karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes attı. Beşiktaş'ta golü atan Gedson, 36. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi. Bu derbiden önce Süper Lig'deki son yenilgisini Beşiktaş derbisinde alan Fenerbahçe, yine siyah-beyazlılara kaybetti. Beşiktaş, ligde üste üste ikinci galibiyetini aldı.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 75 puanda kaldı. Beşiktaş, 55 puana yükseldi. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.