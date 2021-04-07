Fenerbahçe şampiyonluklar için TFF’ye başvuru yaptı

Ve uzun zamandır Türk futbol gündeminde yer alan 1959 yılından önceki yıllara ait lig şampiyonlukları için Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yaptığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada Galatasaray’dan da örnek verdi.







Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı başvuru belgelerinde Galatasaray’ın sitesinden de örnek vererek, “Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü’nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak; Milli Küme’nin ‘Türkiye geneli’ olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve Galatasaray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947’deki şampiyonluğunun ‘Türkiye Şampiyonluğu’ olarak nitelendiği sayfa TFF’ye sunulmuştur” ifadelerine yer verildi.