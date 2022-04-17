Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe seriyi sürdürdü: 5'te 5 /17 Nisan 2022 00:14

Fenerbahçe seriyi sürdürdü: 5'te 5

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada Arda Güler penaltıdan kaydetti.

Göztepe'de Moubandje 82. dakikada direk kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyeti aldı ve puanını 62'ye çıkardı. Göztepe ise arka arkaya 10 yenilgisini aldı ve 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ile deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
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