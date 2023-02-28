Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe seyircisine yasak geldi /28 Şubat 2023 13:14

Fenerbahçe seyircisine yasak geldi

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.

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Süper Lig’de bu hafta oynanacak Kayserispor Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor – Fenerbahçe maçına, Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak.

‘HÜKÜMET İSTİFA’ POLEMİĞİ
Sarı lacivertli tribünlerin ‘Hükümet İstifa’ tezahüratları sonrası maçların seyircisiz oynanma durumu gündem olmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu konudaki tavrını net şekilde ortaya koymuştu.

Protestoların üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftarların oyuna geldiğini ve maçların ‘Seyircisiz oynanması’ gerektiğini söylemişti.

KAYSERİSPOR’DAN KINAMA MESAJI
Kahramanmaraş nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Konyaspor maçında taraftarlar, hükümetin politikalarını eleştirmiş, tribünlerin büyük bir bölümü ‘Hükümet istifa’ tezahüratı yapmıştı.

Kayserispor Kulübü de Beşiktaş tribünlerinin de dahil olduğu ‘Hükümet İstifa’ sloganlarına sosyal medya hesaplarından kınama mesajı geçmişti. Camialar arası yaşanan gerginlik sonrası Kayseri İl Güvenlik Kurulu hafta sonu oynanacak maça Fenerbahçe seyircisinin alınmaması kararını verdi.
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