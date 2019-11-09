Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-2 yendiği maçta yüksek tempo vardı. İki penaltı iki de kırmızı kart kararı çıktı. tribünler 5 gol izlerken takımlar maçı 10 kişi tamamladı. Kanarya maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-2 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertli takımın iki penaltı kazandığı karşılaşmada Muriqi iki gol attı. Sarı-Lacivertli takımın diğer golünü Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa bu gollere Khalli ve Ben Youssef cevap verdi. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe’den Isla’yı direk kırmızı kartla, Kasımpaşa’dan Hafez ise çift sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kaldı. Bu skorla Fenerbahçe, 20 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.





BASKI FENERBAHÇE’YE PENALTIYI GETİRDİ







Fenerbahçe geçen hafta Kayseri’de kaybettiği üç puanı telafi etmek için maça önde başladı. Baskı karşısında Kasımpaşa basit hatalar yapınca bu artı olarak ev sahibi takıma döndü. 6. dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahasına girdiği pozisyonda da konuk ekibin dengesiz savunma anlayışı penaltıya neden oldu. Hakem Ali Palabıyık direk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vedat Muruqi Sarı-Lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi.





KASIMPAŞA HEM OYUN DA HEM SKOR DA DENGEYİ SAĞLADI





Golden sonra Fenerbahçe kendi yarı alanına doğru gerilerken Kasımpaşa’da orta alanda oluşturduğu kısa çabuk paslaşmalarla Sarı-Lacivertli takımın dengesini bozdu. Oyun dengeye gelirken 37’de skor da dengeye geldi. Orta sahadan çabuk çıkan Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan’ı savunma arkasına kaçırdı. Ceza sahasına girdikten sonrda geriden gelen Khalli’nin önüne topu bıraktı. Khalli topu durdurmadan kaleci Altay’ın yanından topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı.





FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI, KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI





İlk yarının son dakikaları oynanırken Fenebahçe köşe vuruşu kullandı. Luiz Gustavo öne doğru çıkarak kafa vuruşunu yaptı. Top hemen arkasındaki Sadıku’nun eline geldi. VAR kontrolü sonrasında Ali Palabıyık maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 44’te atışı kullanan Muriqi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1 yaptı.





Penaltı kararından önce hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Kasımpaşalı sol bek Karim Hafez, penaltı vuruşu sonrası itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 7 dakikalık uzatma sonrasına ilk yarı 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.





KASIMPAŞA 10 KİŞİ SKORU EŞİTLEDİ





Kasımpaşa 10 kişi kalmasına rağmen dengeli oyunu Fenerbahçe’nin istediği ortamı bulmasını engelledi. Sahada 4-4-1 iyi bir şekilde uygulayınca bunun karşılığını da gol olarak aldı. Kasımpaşa beraberliği yakaladı. 56’da sağdan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda seken top Ben Youssef’in önünde kaldı. Kale sahası içinde topu tamamlayarak durumu 2-2’ye getirdi. VAR incelemesin sonrası Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.





SERDAR AZİZ KAFAYLA GOLÜ ATTI





Fenerbahçe üstünlüğa yakalamak için çok fazla beklemedi. 59’da Tolga Ciğerci’nin kullandığı köşe vuruşunu Serdar Aziz iyi takip etti. Geriden gelerek rakibinden önce iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu filelere göndererek sarı-lacivertli takımı bir kez daha öne geçirerek durum 3-2 yaptı. Kasımpaşa 10 kişi kalmasına rağmen tempoyu hiç düşürmedi. Beraberlik için oyunu öne taşıdı.





FENERBAHÇE’DE 10 KİŞİ KALDI





Sahadaki mücadelenin yüksekliği oyuncuların topa hareketlerinde de zaman zaman aşırıya kaçmasına neden oldu. 72. dakikada bu hatayı yapanlardan biriside Fenerbahçe’de Mauricio Isla oldu. Yatarak topa vurmak isterken tabanıyla Veigneau’nün bileğini müdahele edince Ali Palabıyık direk kırmızı kartı gösterdi. Bu dakikadan itibaren iki takımda sahada 10 kişi kaldı.





PUAN DURUMU



