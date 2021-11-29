Fenerbahçe takım otobüsü saldırıya uğradı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı. Atılan taşlardan biri otobüsün yan camını kırdı.
Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Futbolcular stada güvenlik önlemleri altında girebildi.
4 Nisan 2015 tarihinde ise Çaykur Rizespor maçı sonrasında Fenerbahçe takım otobüsüne ateş açılmıştı. Saldırıda şoför yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.