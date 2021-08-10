Fenerbahçe takımı gençleşti!

Fenerbahçe kadrosu gençleşiyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 28 kişilik kadrosunun 28.1'lik yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımıydı. Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 40 oyuncuyla başlayan Kanarya, kadrosundaki revizyonu hızlandırarak takımı gençleştirmeye hız verdi.





Cisse (36), Gökhan Gönül (36) ve Harun Tekin (32) olmak üzere üç futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, Caner Erkin (33), Dirar (35)ve Diego Perotti (33) ile de devam etmeyecek.





EN YAŞLISI JOSE SOSA





30 yaş üzeri isimlerin yerine ise ağırlıklı olarak genç futbolcular kadroya katıldı. Serdar Dursun (29) ve Caulker (29) dışında Burak Kapacak (21), Çağtay Kurukalıp (19) ve Min Jae Kim (24) transfer edildi. Kadroya alınmayacak oyuncuların yaş ortalaması 34.1 iken transfer edilenlerin ortalaması ise 24.4 şeklinde oluştu. Mevcut kadroda ilk 11 potansiyelindeki oyunculardan sadece Sosa (36), Luiz Gustavo (34), Valencia (32) ve Mesut Özil (32) 30 üzeri.