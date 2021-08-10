Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe takımı gençleşti! /10 Ağustos 2021 19:27

Fenerbahçe takımı gençleşti!

Fenerbahçe, geleceğin takımını inşa ediyor. Yaş ortalamaları 34.1 olan altı ismi kadrodan kesen Fenerbahçe, yerine 24.1 ortalamayla beş isim takviye etti. Özellikle Kim, Çağtay ve Burak, gelecek yıllar için hayli umut veriyor.

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Fenerbahçe kadrosu gençleşiyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 28 kişilik kadrosunun 28.1'lik yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı takımıydı. Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 40 oyuncuyla başlayan Kanarya, kadrosundaki revizyonu hızlandırarak takımı gençleştirmeye hız verdi.

 Cisse (36), Gökhan Gönül (36) ve Harun Tekin (32) olmak üzere üç futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, Caner Erkin (33), Dirar (35)ve Diego Perotti (33) ile de devam etmeyecek.

EN YAŞLISI JOSE SOSA

30 yaş üzeri isimlerin yerine ise ağırlıklı olarak genç futbolcular kadroya katıldı. Serdar Dursun (29) ve Caulker (29) dışında Burak Kapacak (21), Çağtay Kurukalıp (19) ve Min Jae Kim (24) transfer edildi. Kadroya alınmayacak oyuncuların yaş ortalaması 34.1 iken transfer  edilenlerin ortalaması ise 24.4 şeklinde oluştu. Mevcut kadroda ilk 11 potansiyelindeki oyunculardan sadece Sosa (36), Luiz Gustavo (34), Valencia (32) ve Mesut Özil (32) 30 üzeri.
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