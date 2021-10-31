Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi /31 Ekim 2021 13:51

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının desteğini büyük ölçüde kaybetti. İstifa sesleri her yeri sardı. Ali Koç'un başkan seçilmesi şerefine o gün lokum dağıtan taraftarın parasını geri istemesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi

Konya yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı. 4 sezonluk Ali Koç döneminde takımın en iyi derecesi lig üçüncülüğü oldu.

‘Kadıköy'den çıkış yok’ sloganı yıkıldı, çokça derbi maçı kaybedildi. Basketbol şubesi de dibi gördü.

Konya maçından sabah saatlerine kadar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya eleştiri tweetleri atıldı.

Ali Koç, geçen hafta Kadıköy'de olduğu gibi istifaya davet edildi.

Bir taraftarın attığı 'lokum' tweeti sosyal medyada gündem oldu. Koç'un seçildiği gün lokum dağıtan taraftar, Başkan'dan parasını geri istedi.


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