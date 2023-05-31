Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’u istifaya çağırdı, ‘Aziz Yıldırım’ tezahüratı yaptı

Süper Lig 36. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, 2-0’lık galibiyete rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı. Galatasaray’ın Ankaragücü karşısında farkı artırdığı dakikalarda Kadıköy tribünlerinde protesto sesleri yükseldi.



Antalyaspor maçı için stadı dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bir yandan Ankara’daki Ankaragücü-Galatasaray maçını takip etti. Sarı kırmızılı takımın 1-0 öne geçmesiyle durgunlaşan Fenerbahçeliler, Ankaragücü’nün skoru 1-1’e getirmesinin ardından tribünde büyük sevinç yaşadı.



Ancak ilk yarıyı 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı ve bitime 1 maç kala 23. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.



Galatasaray’ın art arda gelen gollerinden sonra, bazı taraftarlar maçın bitmesin beklemeden stadı terk ederken, tribünlerde protesto tezahüratları yapıldı.

ALİ KOÇ İSTİFAYA ÇAĞIRILDI



İlk olarak Başkan Ali Koç’u istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar, takımdaki 3 futbolcu dışında bütün isimleri ıslıkladı.



Arda Güler, Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu topla buluştuğunda alkış sesleri duyulurken, özellikle Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci başta yoğunlukla olmak üzere bütün futbolcular ıslıklı protestoya maruz kaldı.



AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI



Şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan ve Ali Koç’un beşinci döneminde de başarıya ulaşamayan Fenerbahçeli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.



Bazı taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım adına tezahürat yaparken, tribünlerin bir kısmı bu tezahürata tepki gösterdi.



