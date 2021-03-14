Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe tarihinde böylesi ilk kez yaşandı /14 Mart 2021 22:01

Fenerbahçe tarihinde böylesi ilk kez yaşandı

Son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşmaya başlayan Fenerbahçe, son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle de ilk kez evinde bir sezonda 6 defa kaybetmiş oldu.

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Gençlerbirliği'ne sahasında 2-1 yenilen ve evinde 6. kez sahadan puansız ayrılan Fenerbahçe, kendi sahasında en fazla mağlup olduğunu sezon rekorunu kırdı.

T24'te yer alan habere gbre Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki performansını iç sahada sergileyemedi. 14 deplasman maçından 35 puan toplayan Sarı Lacivertliler, Kadıköy'deki 15 maçında ise 23 puan toplayabildi.

Gençlerbirliği yenilgisiyle de bu sezon 6. kez sahadan puansız ayrıldı. Sarı Lacivertliler, lig tarihinde kendi sahasında en fazla mağlup olduğu sezon rekorunu kırdı. 

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'deki yenilgileri: 

2-0 Konyaspor

4-3 Beşiktaş

3-0 Yeni Malatyaspor

1-0 Galatasaray

1-0 Göztepe

2-1 Gençlerbirliği
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