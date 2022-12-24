Samanyolu Haber /Spor / Derbide 3 puan Trabzonspor'un oldu /24 Aralık 2022 21:16

Derbide 3 puan Trabzonspor'un oldu

Dünya Kupası'nın sona ermesiyle Süper Lig'de Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle başladı Bordo mavililer 40 bin kişilik seyirci desteğiyle rakibini 2-0 yendi

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Süper Lig’de 15. hafta dev bir maça ev sahipliği yaptı. Son şampiyon Trabzonspor, sezonun ilk yarısının lideri  Fenerbahçe’yi misafir etti 

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken sarı-lacivertlilerde King'in şutu direkten döndü.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe, maçın 57. dakikada Miguel Crespo'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde ise sahneye Maxi Gomez çıktı ve Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti. Son sözü ise 90+11. dakikada Trezeguet söyledi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 29 puanda kaldı ve maç fazlasıyla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'un puanı ise 26 oldu. 


MELER ÇOK KEZ KARTA BAŞVURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında toplam 6 sarı kart çıktı. Bordo-mavililerden Trezeguet, Maxi Gomez ve Bakasetas kart görürken Fenerbahçe'de bu isimler Michy Batshuayi, İrfan Can Eğribayat ve Miguel Crespo oldu.

FENERBAHÇE YİNE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 57. dakikasında ise Abdülkadir Ömür'e müdahalesi sonrası Crespo, ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANDI

Sarı-lacivertliler, son 3 lig maçında da kırmızı kart gördü. Sivasspor'u 10 kişiyle 1-0 yenen Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

BU SEZON BEŞİNCİ KIRMIZI KART

Jorge Jesus'un öğrencileri, ligin 4. haftasında Konyaspor karşısında 10 kişi kalırken 1-0 ile ligdeki ilk yenilgilerini yaşamıştı. Sezonun başında ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesiyle maçın gidişatı değişmiş ve Devler Ligi'ne veda etmişlerdi.
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