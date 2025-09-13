Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine 12 Dev Adam ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Milli Basketbol Takımı’nın 2025 EuroBasket finalinde 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Almanya ile oynayacağı mücadele nedeniyle Süper Lig’in 5. haftasında yapılacak Fenerbahçe – Trabzonspor maçının saatinin değiştiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, “Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00’de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00’de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.



Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



Derbi mücadelesi, 14 Eylül Pazar günü (yarın) Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.