Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tam 4 gol vardı /17 Haziran 2020 00:05

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tam 4 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Trabzonspor adını finale yazdırmayı başardı.

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Ziraat Türkiye Kupası final gibi bir yarı final mücadelesine sahne oldu. Kadıköy'de karşı karşıya gelen iki dev ekipten gülen ise Bordo Mavililer oldu. Koronavirüs arası öncesinde Trabzon'da oynan mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, bu kez de rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

Trabzonspor'un golerini 6 ve 83. dakikalarda Sölorth ve 90+2. dakikada Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türünç'ten geldi.

KENTTE COŞKUYLA KUTLANDI

Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
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