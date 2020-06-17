Fenerbahçe-Trabzonspor maçında tam 4 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası final gibi bir yarı final mücadelesine sahne oldu. Kadıköy'de karşı karşıya gelen iki dev ekipten gülen ise Bordo Mavililer oldu. Koronavirüs arası öncesinde Trabzon'da oynan mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, bu kez de rakibini 3-1 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.





Trabzonspor'un golerini 6 ve 83. dakikalarda Sölorth ve 90+2. dakikada Novak kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türünç'ten geldi.





KENTTE COŞKUYLA KUTLANDI





Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.





Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı.





15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.





Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.