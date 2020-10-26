Fenerbahçe, Trabzon'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sahadan galip ayrılan taraf Sarı-Lacivertli takım oldu.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-Lacivertliler bambaşka bir kimliğe büründüğü ikinci yarıda arka arkaya 3 gol bularak 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe oldu. Kadıköy’de Trabzonspor karşısında 23 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe geleneği sürdürdü ve 9 maç sonra rakibine karşı galip geldi.
FENERBAHÇE ZİRVEYİ SEVDİ
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol buldu.
Sarı lacivertliler Tisserand, Valencia ve Papis Cisse ile bulduğu gollerle 3 puana uzanırken, Trabzonspor’un tek sayısı Afobe’den geldi.
Fenerbahçe puanını 14’e çıkararak. "Süper Lig'de zirve yolculuğuna devam." dedi.
5 puanda kalan Trabzonspor ise 6 haftada 13 puan kaybetti.
STADYUM: Ülker
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
GOLLER: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)
GÖZTEPE MAÇINA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçına göre 2 değişik ismi sahaya sürdü. Sarı-Lacivertli ekipte, Trabzonspor mücadelesinde Nazım Sangare yedekler arasında yer alırken, Serdar Aziz forma giymedi.
Erol Bulut, kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığı sona eren Gökhan Gönül´ü Trabzonspor maçında ilk 11´de görevlendirdi.