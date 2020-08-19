Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna katmayı başardı. Sarı Lacivertliler, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.TRT Spor'da yer alan habere göre, Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladı.





Bu transfer için Genoa'ya bonservis bedeli ödenmeyecek.Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak bedelsiz şekilde Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, İtalyan kulübünde forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Antalyaspor'un yolunu tutmuştu.





Sinan Gümüş geride kalan sezonda Genoa formasıyla 3 maçta görev aldı, gol veya asist üretemedi; Antalyaspor formasıyla ise 13 maça çıktı, 5 gol ve 1 asist üretti.