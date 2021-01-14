Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Mesut Özil transferini bitirmeye çok yaklaşan sarı lacivertli takımda Papu Gomez sesleri yükseldi.







Fenerbahçe, Arjantinli futbolcunun menajerine transfer şartlarını sordu. Juventus ve Inter'in de istediği futbolcu için Atalanta, yurt dışına 5 milyon, İtalya’ya 10 ise milyon Euro’ya bonservisini vermeyi düşünüyor.





Juventus'un Gomez transferi için Bernardeschi'yi önerdiği fakat Atalanta'nın bu teklifi reddettiği belirtildi.





32 yaşındaki Gomez, Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini ile tartışmış ve futbolcunun bu tartışma sonrası takımdan ayrılacağı kaydedilmişti.





Forvet arkasında oynayan Papu Gomez'in güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.