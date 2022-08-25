Fenerbahçe tribünleri Gülşen'e destek verdi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa ligi Ön Eleme Turu maçında Austria Wien ile karşılaştığı maçta, İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında tutuklanan şarkıcı Gülşen'e Fenerbahçe tribünleri destek verdi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler, Gülşen şarkıları söyleyerek "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı yaptı.
İmam Hatiplilerle ilgili kullandığı 'sapık' ifadesi sonrasında önce gözaltına alınan Gülşen, sonrasında ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.