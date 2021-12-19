Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri /19 Aralık 2021 22:04

Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide iki kez öne geçen sarı lacivertliler üstünlüğünü koryamadı ve maç 2-2 sona erdi. Derbinin son anlarında ise trübünlerde 'Yönetim istifa' seslerinin yükseldiği belirtildi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk ederken mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe tribünlerinden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar yönetimi ve Başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Taraftarlar, “Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde tezahürat yaptı.

MAÇ BİTTİ, TARAFTARLAR TRİBÜNÜ TERK ETMEDİ

Maçın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli birçok taraftar tribünleri terk etmedi. Taraftarlar bu anlarda 'Ali Koç istifa' şeklinde tezahüratlara devam etti.

Derbide son düdükle birlikte Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümü eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaparken diğer taraftarlar ıslıkladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Fenerbahçe tribünlerinde gerginlik tırmandı. Maraton altta maç bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı. Uzun süre dinmeyen kavga nedeniyle Çevik Kuvvet, tribünlere girerek taraftarları ayırdı.
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