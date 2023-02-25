Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri /25 Şubat 2023 20:28

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Süper Lig’de Fenerbahçe taraftarları Konyaspor maçı öncesinde AKP’yi istifa etmeye davet etti.Fenerbahçe Ülker stadyumunda ”20 sene oldu istifa ulan!” sesleri yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Fenerbahçe – Konyaspor maçı öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar hep bir ağızdan attıkları sloganla AKP iktidarını istifaya çağırdı. Taraflarlar “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!” diye bağırdılar.

“YALAN DOLAN 20 SENE OLDU İSTİFA ULAN”
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u kendi sahasında ağırladı. Haftalara önce maç öncesi şiddetli kar yağışı daha sonra Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle bugün oynanan maç öncesi statta AKP’ye büyük tepki vardı.

Fenerbahçe Ülker stadını dolduran 10 binlerce taraftar “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!” diye bağırdı
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Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

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